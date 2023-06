L'European Golden Boy giunge quest'anno alla sua ventunesima edizione: nella giornata di domani, martedì 20 giugno, avrà il via l'evento che porterà all'elezione del vincitore. Ad essere premiato, dopo una votazione con i 100 nomi che verranno annunciati domani a Milano, sarà il miglior giocatore Under 21 che ha giocato in una squadra di club europea nell'ultima stagione che erediterà lo scettro dal centrocampista del Barcellona Gavi, vincitore nel 2022. La lista verrà presentata domani in Piazza della Scala dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.