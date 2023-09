Si prevede un numero importante di tifosi nerazzurri che seguiranno l'Inter nella prima trasferta europea in quel di San Sebastian. Il Diario Vasco riporta infatti che saranno 700 gli interisti attesi sugli spalti della Reale Arena per la gara contro la Real Sociedad; una sorta di sfida per i sostenitori locali, secondo il quotidiano, visto che il prossimo 12 dicembre, quando è in programma la gara di ritorno, avranno l'obiettivo di presentarsi in numero superiore a San Siro dove avranno a disposizione 3.800 biglietti.