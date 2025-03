Il Comune di Milano ha concesso una proroga di un paio di giorni a Inter e Milan per definire e inviare il piano di acquisto per lo stadio di San Siro e la zona circostante. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui ieri l'incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti dei club (Carlo Ligori e Katherine Ralph dall'Inter, Paolo Scaroni, Giuseppe Bonomi e un rappresentante di RedBird per il Milan) sarebbe durato circa un'ora.

Al momento il punto chiave è dato dagli scenari nel caso in cui una delle de parti dovesse sfilarsi. La questione non è marginale, ma ieri filtrava ottimismo: le due proprietà si sono avvicinate e tra poco si dovrebbe trovare una quadra.