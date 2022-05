Dopo quanto accaduto con i biglietti per i tifosi della Fiorentina, anche per Milan-Atalanta scoppia la polemica da parte dei supporter atalantini. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera , infatti, i tifosi bergamaschi si sono sentiti rispondere da parte dei rivenditori accreditati che i biglietti per il settore ospiti (circa 4mila) erano tutti esauriti.

Il dettaglio che non fa tornare i conti ai tifosi atalantini è che - come spiega il Corsera - i biglietti in questione sono stati venduti ai residenti orobici, anche di fede rossonera. "E sono gli stessi rivenditori a confessarlo mostrando portafogli con impresso un Diavolo sbucati dalla tasca al momento dell’acquisto". In pratica, senza l’obbligo di Dea Card imposto dall’Osservatorio per la trasferta, qualunque supporter milanista ha potuto aggirare il sistema e acquistare biglietti anche nel settore dedicato in teoria all'Atalanta. Una situazione già vissuta nei giorni precedenti a Milan-Fiorentina e che tante polemiche aveva scatenato. In quell'occasione, la Questura di Milano aveva deciso di annullare i biglietti del terzo anello verde già venduti e riaprire la vendita.