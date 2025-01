Il Corriere della Sera evidenzia un dato importante tra le pretendenti alla vittoria in Champions League. I nerazzurri, che arriveranno al derby da favorita come nelle ultime due occasioni (in cui però ha vinto il Milan) porterà a casa un jackpot da 87 milioni circa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il che può fare la differenza, considerando che le squadre italiane non sono certo favorite dal fatturato, rispetto alla concorrenza.

Si evidenzia, infatti, che al di là delle aspirazioni dei nerazzurri ("Non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è vincere la Champions", dice Lautaro) nessuno ci è mai riuscito col quattordicesimo fatturato. In campo, però, la squadra ha dimostrato ieri di poter sognare in grande.