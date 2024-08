Dopo aver visto il passaggio da TIM a Enilive come Title Sponsor, la Serie A è pronta ad annunciare il nuovo partner per il brand naming di VAR & GLT Partner. Come appreso da Calcio e Finanza, scaduto l’accordo con Crypto.com, la Lega dovrebbe infatti firmare una partnership con la compagnia telefonica Iliad.

L'offerta che la filiale italiana del gruppo di telecomunicazioni francese ha messo sul piatto per diventare Innovation & Technology Partner della Lega Serie A, comparendo quindi non solo nelle grafiche televisive di VAR e GLT ma anche brandizzando il centro VAR a Lissone, è di quelle importanti: si aggirerebbe infatti intorno agli 11 milioni di euro complessivi per il prossimo triennio. Ma non è detto che tra oggi e venerdì non arrivino nuove proposte o rilanci in via Rosellini da parte di altri soggetti interessati.