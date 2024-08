Inter e Milan continuano a valutare il piano di fattibilità di WeBuild riguardante la possibile ristrutturazione di San Siro. Secondo Calcio & Finanza, il Comune di Milano ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, in cui si parla anche del Meazza.

Nel documento si specifica che, riguardo a San Siro, si «proseguirà l’attività di monitoraggio degli interventi manutentivi atti ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e agibilità, in coordinamento con i concessionari della società M-I Stadio e con la Direzione Tecnica, anche in prospettiva dell’evento inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026». Di M-I Stadio, si ricorda, fanno parte anche Inter e Milan.

«Verrà ulteriormente definita la pianificazione dei lavori, in coerenza alle specifiche richieste della UEFA, per la prospettiva di ospitare eventi internazionali di rilievo quali la finale di Champions League e assicurare il costante rispetto delle normative in materia di sicurezza e agibilità», si legge ancora. Fino a settembre di quest'anno è infatti sospesa l'assegnazione a San Siro della finale di Champions League 2026/27. Dovranno infatti essere soddisfatte alcune condizioni riguardo ai lavori di ammodernamento dell'impianto.