Quasi sette mesi dopo il Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina di Lautaro torna a far parlare di sé. La FIFA ha difatti riconosciuto ai club, attraverso il suo programma Club Benefits, i premi per aver visto impiegati i propri calciatori con le rispettive selezioni: un totale di oltre 200 milioni di dollari. Nel complesso sono 440 i club che hanno preso una quota dei 209 milioni di dollari messi a disposizione dalla FIFA e i calciatori impiegati al Mondiale, (sotto contratto con un club) sono 837.

L'Inter ha incassato 2.295.028 dollari per l'impegno dei giocatori di proprietà nerazzurra con le rispettive Nazionali, attestandosi al secondo posto nella classifica di incassi delle squadre italiane. Seconda dietro la Juventus; completa il podio il Milan.

Il FIFA CBP, Club Benefits Programme, fa parte di un memorandum d’intesa tra la FIFA e l’Associazione europea dei club (ECA)", esteso fino al 2030. Per le prossime edizioni, ovvero del 2026 e 2030, il programma vedrà un aumento della quota totale dei premi da distribuire che arriverà fino a 355 milioni di dollari. "L’importo giornaliero per ogni calciatore si attesta sui 10.950 dollari, e si calcola ovviamente fino a quando la nazionale è stata impegnata nella manifestazione, indipendentemente dal numero di minuti giocati durante il torneo. Il totale per giocatore viene diviso e distribuito ai club con cui il giocatore è stato tesserato nei due anni precedenti la fase finale della competizione" si legge su Calcio e Finanza.

Di seguito gli importi totali incassati dalle società italiane per avere 'prestato' i propri calciatori alle Nazionali in occasione di Qatar 2022:

Juventus: 3.048.783 dollari;

Inter: 2.295.028 dollari;

Milan: 1.590.550 dollari;

Fiorentina: 1.481.046 dollari;

Atalanta: 1.372.454 dollari;

Torino: 1.168.046 dollari;

Napoli: 1.062.192 dollari;

Roma: 952.687 dollari;

Sampdoria: 804.856 dollari;

Hellas Verona: 674.364 dollari;

Bologna: 627.824 dollari;

Udinese: 565.772 dollari;

Lazio: 456.268 dollari;

Spezia: 426.154 dollari;

Sassuolo: 305.699 dollari;

Salernitana: 292.011 dollari;

Bari: 255.510 dollari;

Benevento: 220.833 dollari;

Brescia: 191.632 dollari;

Empoli: 160.606 dollari;

Ascoli: 159.693 dollari;

Cagliari: 127.755 dollari;

Genoa: 98.553 dollari;

Parma: 97.641 dollari;

Mantova: 95.816 dollari;

Venezia: 83.040 dollari;

Cremonese: 65.702 dollari;