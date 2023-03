Davvero il Bologna potrebbe perdere Riccardo Orsolini a zero? Da Casteldebole non arrivano indicazioni in tal senso, anzi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, è previsto già oggi l'arrivo di Michelangero Minieri, agente dell'esterno rossoblu, in Emilia per discutere con il dt felsineo Giovanni Sartori circa il rinnovo del giocatore, che sarebbe nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. L'accordo sarebbe alla retta finale: la firma non arriverà nella giornata di oggi, ma tra una settimana o due potrebbe esserci il sigillo sull'intesa fino al 2026 tra club e calciatore.