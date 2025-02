C'è un dato che riguarda l'Inter che fa impressione e che il Corriere dello Sport pubblica oggi sul giornale. Nelle ultime quattro stagioni, considerando anche quella in corso, Lautaro e compagni hanno all’attivo ben 194 match e soltanto Fiorentina e Roma ne hanno disputati di più, rispettivamente 195 e 200. La vera differenza però la fanno i trofei e in questo senso i nerazzurri staccano nettamente qualsiasi rivale, avendo conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Anche in questa stagione, l'Inter è in corsa ancora su tutti i fronti: scudetto, Champions League e Coppa Italia. Senza dimenticare che l'annata si chiuderà con lo sforzo ulteriore riguardante l'inedito Mondiale per Club.

Nelle 194 sfide giocate fin qui dall’Inter ogni stagione ci sono stati almeno 50 match, con l’eccezione dell’anno scorso (49), ma c’è anche stato il picco dei 57 nell’annata della finale di Istanbul (2022/23) - evidenzia il Corsport -. Il muro dei 50 verrà ampiamente superato nella stagione in corso, essendo già 36 le partite giocate ed essendoci in programma 13 sfide di campionato, almeno 2 di Champions (ottavi), 1 in Coppa Italia (quarti) e 3 al Mondiale per club (fase a gironi) con il numero complessivo che potrà lievitare in base all’andamento nei tornei.

E c'è un ulteriore dettaglio che rafforza la bontà del lavoro degli ultimi anni. L’Inter, infatti, assieme a Real Madrid, Bayern e Psg, è uno dei soli 4 club in grado di approdare agli ottavi di finale di Champions nelle ultime 4 stagioni e conferma l’altissimo coefficiente di difficoltà di competere su più fronti per tutte le big del continente europeo.