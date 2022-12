In vista della nomina del nuovo nuovo Consiglio di Amministrazione, programmato per il prossimo 18 gennaio 2023, la Juventus continua a lavorare sul futuro, che partirà proprio dalla data sopraccitata. Il desiderio di John Elkann, presidente di Exor, è quello di riportare sotto la Mole l'ex dirigente bianconero, oggi amministratore delegato Area Sport dell'Inter, Giuseppe Marotta. Un progetto - come spiega Calcio e Finanza - "ancora nella sua fase più embrionale", specie perché il dirigente varesino è legato alla Beneamata fino al 2025. Ma il contatto tra le due parti sembrerebbe essere già avvenuto. E secondo i colleghi del sito specializzato in materia finanziaria sportiva, in caso di ritorno a Torino, Marotta porterebbe con sé l'attuale Chief Football Operating Officer della Roma, Maurizio Lombardo, in qualità di vice.