Nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2022/23 l’Inter e il Napoli saranno le prime italiane a scendere in campo. Vigilia completamente diversa per le due squadre, con i nerazzurri che devono uscire da una crisi di risultati e il Napoli che invece è primo in Serie A e nel proprio girone. Altro big match per la squadra di Inzaghi, che in stagione ha già perso quelli contro Roma, Milan, Lazio e Bayern Monaco. Martedì 4 ottobre alle 21:00 al Meazza arriva il Barcellona, che ha tre punti come l’Inter, e la sfida metterà bene in chiaro gli equilibri del Gruppo C. Le quote sulla lavagna scommesse di Betaland danno i blaugrana favoriti a 1,80, mentre il successo per Lautaro Martinez e compagni vale 4,15. A 3,95 quel pareggio che manterrebbe le due squadre appaiate in classifica.