Il pareggio di Bologna nel posticipo di ieri sera è un'occasione preziosa persa dal Napoli per accorciare a -1 sull'Inter capolista, rimontata dal Parma nel 2-2 di sabato al Tardini. In una corsa scudetto con frenata per entrambe le pretendenti, le quote dei bookmaker sono ancora tinte di nerazzurro: la conferma dei campioni d'Italia si gioca infatti a 1,40 su Planetwin365 e 1,45 su Sisal. Gli uomini di Antonio Conte, a -3 e con solo due vittorie nelle ultime cinque partite, inseguono a 3,70 su 888sport e 3,75 su bet365, contro il 3,60 della scorsa settimana.

A sette giornate dalla fine del campionato trova sempre spazio, in lavagna, l'ipotesi spareggio per assegnare il titolo, offerta a 4,75 su Snai. L'unico precedente coinvolse proprio l'Inter, nel 1964, ma senza fortuna: a prevalere fu il Bologna per 2-0.