Non hanno dubbi i boomakers: la sconfitta di ieri sera della Juventus in casa del Napoli ha definitivamente scritto la parola fine al campionato di Serie A. Dopo il recupero infrasettimanale della 21esima giornata, l'Inter è ancora prima in classifica con a 12 punti proprio sui bianconeri, che sono tornati al ko sprecando l'occasione di avvicinarsi alla squadra di Inzaghi anche solo per ventiquattro ore in attesa di Inter-Genoa. Il match contro i liguri andrà in scena questa stasera a San Siro, e la capolista la possibilità di portarsi ora a +15.

Nel caso in cui i nerazzurri dovessero battere la squadra di Gilardino, tra l'Inter e la seconda stella non esisterebbero davvero più ostacoli. Ne è certa in tal senso Betflag, le cui quote sono impietose: la vittoria dello scudetto della squadra milanese è proposta appena a 1,01 mentre quella della Juventus a 50,00. Inverosimilmente alta la quota del Milan, "al momento terzo nella griglia pronostici, che pagherebbe 100,00 volte la posta. Una qualsiasi altra squadra è invece vista vincente a 500,00" si legge su agimeg.it.