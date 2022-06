Le quote Snai, però, sorridono ai tedeschi, con il «2» a 2,40; la vittoria dell'Italia si gioca a 2,90, mentre per il pareggio si sale a 3,40. Sostanziale equilibrio tra Under (1,87) e Over (1,83), mentre il Goal a 1,65 sembra molto più probabile del No Goal a 2,10. L'ultimo precedente tra le due squadre è l'amichevole di San Siro del novembre 2016: finì 0-0, lo stesso risultato è in lavagna a 11. Ci sono Gianluca Scamacca e Timo Werner in cima alla lista dei possibili marcatori per il match di Bologna: un gol dell'attaccante del Sassuolo o di quello del Chelsea valgono 3,25, con Gnabry e Belotti subito dietro a 3,50. A 3,75 ci sono cinque giocatori: un azzurro (Raspadori) e quattro tedeschi, Havertz, Adeyemi, Sane e Nmecha. Scamacca e Werner sono anche i due principali indiziati a segnare la prima rete della partita, a 7,00. Nell'antepost per la squadra vincitrice del Gruppo 3 della Lega A, l'Inghilterra guida a 2,50; l'Italia, però, si difende a 2,65, con la Germania terza a 3,20 e l'Ungheria (prossima avversaria degli Azzurri, martedì 7 a Cesena) staccatissima a 50.

La fase a gironi si giocherà tra giugno a settembre; le Finals, invece, sono in programma nel giugno del 2023. La Francia, detentrice della Nations League, è la grande favorita anche di questa edizione, a 4,50; sul podio anche Spagna e Belgio (6,50), con l'Inghilterra quarta a 7,50. L'Italia, insieme a Germania, Olanda e Portogallo, è a 10.