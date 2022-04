L’ennesima stagione sopra le righe di Sergej Milinkovic-Savic non sta passando inosservata ai grandi club, italiani e non solo. Il centrocampista serbo con la rete di sabato scorso contro il Sassuolo è arrivato a 9 centri stagionali in Serie A, che uniti ai 9 assist già serviti ai compagni lo rendono protagonista di ben 18 dei 60 gol messi a segno dalla sua Lazio. Numeri eccezionali che hanno scatenato, secondo gli esperti Sisal, l’interesse in primis della Juventus, da anni alla ricerca di un centrocampista capace di essere decisivo anche in zona gol: il passaggio di Milinkovic-Savic in bianconero si gioca a 4, quota che sale a 9 in caso di un trasferimento all’Inter, dove riabbraccerebbe il suo mentore Simone Inzaghi.