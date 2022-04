Inter e Roma si ritroveranno domani per la terza volta in stagione, dopo la vittoria nerazzurra all'andata in campionato e quella conquistata in Coppa Italia. Anche stavolta il pronostico degli analisti è dalla parte di Simone Inzaghi e i suoi, favoriti a 1,64 su Planetwin365. Il blitz a San Siro di José Mourinho è offerto a 5,10. Protagonista degli ultimi due scontri diretti è stato il grande ex Edin Dzeko, a segno sia nel confronto di Serie A che in quello di Coppa: un altro gol del bosniaco stavolta pagherebbe 2,30, anche se in pole position c'è Lautaro Martinez, mattatore in settimana contro il Milan e ora a 2,15. Senza lo squalificato Nicolò Zaniolo, lo Special One si affiderà ancora una volta a Tammy Abraham (3,00).