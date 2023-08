A due mesi dalla finale di Champions League a Istanbul, l'Inter torna in campo domani sera per un match ufficiale, al Meazza contro il Monza. I nerazzurri, favoriti per il titolo a 2,25 su Stanleybet.it, vogliono partire con il piede giusto e contro i brianzoli vedono il successo a 1,36 su Planetwin365. Alta la quota del segno 2 a 8,20, mentre il pari vale 5,20 la posta. Quello del Meazza è un match da Over, offerto a 1,52 contro l'Under a 2,36.

Saranno subito in campo per gli ospiti Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, con gli analisti che offrono a 11,00 il gol di uno dei due ex. Dall’altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Marcus Thuram (a 2,25), che punta a sbloccarsi dopo le prime uscite a rilento. Ad aprire le scommesse sui marcatori è però Lautaro Martinez, a 1,95, mentre vale 3,75 la rete di Davide Frattesi, pure lui alla prima in campionato con la maglia nerazzurra.

I risultati della scorsa stagione spingono comunque il Monza, che pur partendo in salita contro l’Inter non è più considerato squadra a rischio retrocessione: un’ipotesi, questa, che è a quota 23,00, contro il 6 dell’ultimo campionato.