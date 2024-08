L'Inter sfida il Lecce e va a caccia della prima vittoria dell'anno in campionato. I campioni d'Italia in carica sono i favoriti dei bookmakers: i nerazzurri comandano in quota a 1,19 su Planetwin365, mentre il colpo salentino è in lavagna a 13 con il pari a 6,50. Capitolo marcatori: il gol di Lautaro è data a 1,77, mentre per il compagno Thuram si sale a 1,95.