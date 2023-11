Mercoledì sera l'Inter di Simone Inzaghi, già sicura del passaggio agli ottavi di finale di Champions League, va a Lisbona ospite di un Benfica ancora a zero punti: Inzaghi deve provare comunque a vincere per poi giocarsi il primo posto il 12 dicembre a San Siro contro la Real Sociedad (primato attualmente a 1,50, con i baschi a 2,40). Nonostante i 10 punti di distacco tra Benfica e Inter, le quote sono in equilibrio: il '2' vale 2,60, la vittoria dei padroni di casa è subito dietro a 2,65. Più distante il pareggio a 3,45.