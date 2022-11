La serata da protagonista contro il Bologna porta Federico Dimarco in primo piano nelle previsioni degli analisti: un altro gol è a 7,00, mentre per gli assist in prima fila ci sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi a 3,75. Ci sarà ancora spazio per Edin Dzeko, a 3,00 nelle scommesse sui marcatori, e per Lautaro Martinez (2,75), mentre dall'altra parte del campo è previsto il ritorno di Ademola Lookman (3,75) al fianco di Duvan Zapata (2,35).