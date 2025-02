Angelino e Stefan de Vrij. Grazie ai loro gol nei minuti di recupero, la lotta scudetto rimane invariata. Il Napoli, in vantaggio a Roma fino al 92', perde una ghiotta occasione per allungare sull'Inter che, nel derby, viene salvata in extremis dal difensore olandese. La squadra di Simone Inzaghi - con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare e quindi potenzialmente a pari punti con i campani - resta così la favorita per la vittoria finale, a 1,75 su Planetwin365 e a 1,80 su Snai, mentre quella di Antonio Conte insegue a 2,15.

La sola squadra che potrebbe dare filo da torcere a Napoli e Inter è l'Atalanta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Torino e restano a sette punti di distanza dalla vetta. Su 888sport e bet365 lo scudetto orobico è in lavagna a 13, in aumento rispetto a 11 della settimana scorsa.