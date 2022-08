L'abbinamento con Paris Saint-Germain, Benfica e Maccabi Haifa viene giudicato agevole dai betting analyst di Snai, che vedono la Juventus vincente della Champions a quota 25, prima delle italiane in lizza. L'urna, poi, ha sorriso anche al Milan che ha pescato Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, con concrete possibilità di passaggio del turno anche se per la vittoria finale dei rossoneri la quota sale a 33 volte la posta, appena davanti all'Inter, a 40, che sarà impegnata in un vero e proprio girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. La squadra italiana con meno possibilità di vincere la Champions League, però, è il Napoli, a quota 100, che prima di iniziare la sua cavalcata nel turno ad eliminazione diretta dovrà vedersela nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers.