Nuovi guai giudiziari per Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, nuova squadra di Milan Skriniar. Come riferisce TMW, nella giornata di ieri è stato perquisito ieri nell'ambito dell'indagine aperta a seguito della denuncia presentata da Tayeb Benabderrahmane, che ha accusato il presidente del PSG di averlo imprigionato e torturato in Qatar nel 2020. Come rivela Mediapart, Al-Khelaifi è stato "accolto" da un giudice istruttore una volta atterrato a Parigi, dove ieri si è tenuta la presentazione di Luis Enrique".

"Piena collaborazione, attendo la chiusura del caso", ha detto ieri il numero uno del club parigino. "Come previsto e in conformità con la procedura, il giudice istruttore ha richiesto maggiori informazioni e accesso, che sono stati forniti in modo completo e trasparente, in collaborazione con le autorità, come è avvenuto sin dal primo giorno", ha sottolineato il suo portavoce.