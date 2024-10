Prosegue l'alternanza in zona gol tra gli attaccanti dell'Inter. Ieri sera, il mattatore assoluto nella vittoria nerazzurra conquistata a spese del Torino è stato Marcus Thuram, mentre Lautaro Martinez è rimasto a secco dopo aver segnato tre gol nelle due sfide precedenti con Udinese e Stella Rossa: "La tripletta, peraltro decisiva, è un'apoteosi per un attaccante - il commento di Francesco Graziani a SportMediaset -. Ma Thuram non rischia di offuscare Lautaro, che farà i suoi gol, anche se magari meno dell'anno scorso. Ne farà di più il francese, che si sta rivelando preziosissimo perché segna con entrambi i piedi ed è bravo pure nel gioco aereo. L'Inter ha una risorsa in più".