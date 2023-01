Ciccio Graziani, in onda su SportMediaset, ha eseguito un bilancio sulla banda nerazzurra: "Inzaghi parla di problemi di rotazione, ma ha messo in campo giocatori bravi e validi, come Gosens. Se le condizioni atletiche di alcuni sono deficitarie è un problema dello staff. Ieri ha vinto meritatamente, ma quando tieni il risultato in bilico la situazione può crearti problemi". Qualche appunto sul gol di Okereke: "Calhanoglu è stato troppo leggero nel pressing, gli ha permesso di tirare".