"Le regole per favorire i giovani calciatori nella Lega A già esistono, ma è ancora poco rispetto ad altre realtà a livello internazionale". Questo è l'allarme lanciato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione della presentazione presso la sede di via Allegri delle politiche di valorizzazione dei giovani della Lega B guidata da Mauro Balata. "Leggo che la politica si interessa molto al calcio italiano, ma al di là delle pacche sulle spalle ci farebbe piacere qualche provvedimento coerente con lo sviluppo del calcio italiano".