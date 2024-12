Grave lutto per il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio che piange la dipartita della mamma. Per l'occasione, il club di Viale della Liberazione porge pubblicamente le condoglianze al diesse nerazzurro, al quale fa sentire la propria vicinanza anche attraverso la nota pubblicata sui canali ufficiali con la quale "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e in questo momento di lutto si stringe attorno al direttore sportivo Piero Ausilio e alla sua famiglia per la scomparsa dell'amata mamma Rosa".