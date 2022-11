"È una partita che può riaprire il campionato". Così l'ex calciatore Sergio Gori parla della grande sfida di questa sera in programma allo Stadiu. "La Serie A è ad un terzo del suo percorso e c’è tempo per recuperare. L’eventuale recupero, però, va fatto sulle delle basi che convincano e in questo caso la Juventus non convince sia nel progetto che nelle prestazioni, per cui credo sia difficile che possa tornare a lottare per il campionato. L’Inter, invece, è in una posizione diversa come struttura, squadra e rosa" ha detto a Juventusnews24.