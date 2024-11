Juve Stabia-Spezia è sicuramente una partita particolare per i fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito, che tornano con la maglia dei liguri nella loro città di origine, che rimane ovviamente nel loro cuore e per la quale si sono spesi in un'importante iniziativa coi lavori per la riapertura del campetto dove hanno tirato i loro primi calci. Luca D'Angelo, tecnico degli Aquilotti, è ben conscio dell'ambiente che attenderà i suoi due giocatori: "Penso sia difficile dire cosa hanno dentro, sicuramente ci saranno tanti amici e parenti a vederli, ma come professionisti sapranno sicuramente gestire la gara nel migliore dei modi", le sue parole in conferenza stampa.