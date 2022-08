Maximiamo (Lazio), Gonzalo Escalante (Cremonese) e Adam Soumaro (Bologna) sono i tre giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per un turno dopo la prima giornata di Serie A 2022-23. Prima sanzione per Marcelo Brozovic e Matteo Darmian, puniti con un cartellino giallo in Lecce-Inter. Gara che lascia in eredità alle due società anche multe di 3mila euro per lancio di bottigliette di plastica in campo da parte di alcuni tifosi sistemati sulle gradinate del Via del Mare.