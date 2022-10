È Luis Muriel l'unico giocatore squalificato dal Giudice sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A: per l'atalantino una giornata di stop e multa da 2mila euro. In ottica Inter è da segnalare la seconda sanzione per Nicolò Barella e Denzel Dumfries, mentre per Francesco Acerbi si tratta della prima ammonizione. Terza sanzione, invece, per Simone Inzaghi, anche lui tra gli ammoniti del Franchi durante la sfida contro la Fiorentina.