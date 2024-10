In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, come da consuetudine consolidata l'Inter ha preso parte ad una speciale iniziativa con lo scopo di sensibilizzare sullo spreco di risorse nel settore alimentare e per sostenere tutti coloro che soffrono la fame. Una delegazione guidata dal Vice President Javier Zanetti e formata da atleti e atlete del Settore Giovanile nerazzurro insieme ad alcuni dipendenti si è infatti recata al Refettorio Ambrosiano di Milano e ha partecipato attivamente al servizio dei pasti.

L’iniziativa si è arricchita del contribuito di La Molisana, Official Pasta dell’Inter, che ha donato 1500 kg di prodotto al Refettorio - gestito dalla Caritas Ambrosiana - e di Locauto, Official Rent-a-Car Partner,che ha accompagnato la delegazione nerazzurra con un mezzo dedicato.