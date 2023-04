Dopo aver ricevuto i complimenti di Gian Piero Gasperini per il lavoro che sta facendo come tecnico del Genoa, molto vicino alla promozione, Alberto Gilardino ha parlato così del traguardo raggiunto dal calcio italiano che ha portato cinque semifinaliste nelle tre coppe europee: "E' un nuovo inizio, rivedere una semifinale come Inter-Milan, oltre a Juve, Roma e Fiorentina così avanti, è un qualcosa di straordinario - le parole del campione del mondo 2006 a DAZN -. Nell'euroderby regnerà l'equilibrio, la differenza la faranno i singoli all'interno delle due gare".