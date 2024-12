Oggi, 103 anni fa, nasceva a Milano Peppino Prisco. Una ricorrenza speciale per tutti i tifosi nerazzurri in giro per il mondo, compreso Gianfelice Facchetti, il figlio del leggendario terzino della Beneamata Giacinto, che ha voluto ricordare lo storico avvocato su Instagram con questo messaggio: "Tanti auguri al più grande interista di sempre. Per sempre. Peppino Prisco uno di noi", le sue parole.