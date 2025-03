Sono bastati due allenamenti con la Nazionale tedesca a Yann Bisseck per lasciare ottime sensazioni al ct Julian Nagelsmann, a conferma della bontà della scelta di convocare il difensore interista per la prima volta nella Mannschaft per il doppio confronto in Nations League contro l'Italia. "Non è semplice mostrare tutto il proprio potenziale in due allenamenti, quindi avrà bisogno del suo tempo - la premessa del tecnico teutonico nella conferenza stampa andata in scena a San Siro -. È importante che conosca il gruppo, gli voglio dare il tempo giusto per ambientarsi con noi. E' arrivato bene e mi ha fatto un'ottima impressione, è stata una cosa importante per me".