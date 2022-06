Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Claudio Gentile, ex ct dell'Under-21 italiana e storica bandiera della Juve, ha detto la sua sul passaggio all'Inter di Paulo Dybala, che molti tifosi bianconeri considererebbero come un tradimento: "Oggi è questione di denaro ingaggio e basta. Io ci credo poco ai giocatori che si attaccano una maglia, mentre poi quando è il momento lasciano la società per ottenere guadagni superiori. Certo, è legittimo, però non si venga a dire che sono bianconeri. Sono giocatori mercenari che vanno a prendere un ingaggio migliore. Non si attaccano e non si affezionano più alla maglia, ma al contratto. Io ho detto che ero juventino perché da piccolo ero juventino".