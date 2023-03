Raggiunto dai microfoni di TMW , l'ex difensore della Roma Luigi Garzya ha detto la sua sull'ipotesi di un ritorno in Serie A di Antonio Conte , reduce dall'eliminazione in Champions League con il Tottenham contro il Milan: "Conte è stato preso per provare a dare una scossa. Lui trasforma le squadre e si aspettava qualcosa di più dal mercato e dall’atteggiamento dei giocatori. Stiamo parlando di un’ambiente poco vincente che provasse ad avere una svolta a livello storico. La forza di Antonio è quella di saper avere un impatto dove serve una scossa. Lui si muove per un progetto con indicazioni e promesse chiare. Qualcosa non è andato per il verso giusto e quando prendi Conte sai cosa vai a pescare. Credo che qualche promessa non sia stata mantenuta". Sull'ipotesi giallorossa: "Se alla Roma ci fosse un grande progetto lui verrebbe di corsa, si muoverebbe subito.

Deve esserci un grande progetto fatto di grandi acquisti sul calciomercato. Per vincere devi programmare e, vuoi o non vuoi,i soldi vanno spesi. Lui vuole una grande squadra, per renderla una squadra vincente". Ma in Italia ci sono anche altre piste. "Tornerebbe anche alla Juve o alla stessa Inter - ha concluso Garzya -. Ha lasciato un gran ricordo con lo scudetto, ci mancherebbe altro. Lui vorrebbe stare in Italia. Il suo sogno è allenare di nuovo qui, in una squadra dove può lottare per determinati obiettivi. Non si trova male lì, perché parliamo del campionato più importante del mondo, che lui ha già vinto col Chelsea".