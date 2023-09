A pochi giorni da quello che sarebbe stato l'87esimo compleanno (29 settembre), Adriano Galliani ricorda la figura di Silvio Berlusconi ai microfoni diel Corriere della Sera.

L'attuale ad del Monza ed ex Milan svela anche un aneddoto sul Cavaliere legato all'Inter e all'esito dell'ultimo derby: "Forse vi sorprenderò: Berlusconi era certamente un grandissimo tifoso del Milan, ma non era affatto anti-interista, perché si sentiva cittadino di Milano - assicura il Condor -. Avrebbe sofferto molto per il Milan, ma avrebbe riconosciuto i grandi meriti dell’Inter, che ha giocato una partita perfetta. Era un esteta, anche nel calcio, e il fatto che una squadra della sua città avesse giocato così bene, gli avrebbe fatto piacere. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 29 settembre? Spero di potergli dedicare la vittoria del Monza sul Bologna, la sera prima".