Giovanni Galli è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport, coinvolto nelle discussioni sul derby di Milano e su quelli per la corsa scudetto. Il Napoli, ormai, sembra lanciatissimo. "Io mi sono convinto quando ho visto la sconfitta con l'Inter il 4 gennaio - dice - Una squadra che mette dentro cinque attaccanti e continua a giocare, cercando l'imbucata o quel che si prova in allenamento, non buttandola in area sperando che succeda qualcosa, ecco quello mi ha dato la convinzione che la strada fosse quella giusta. Del gioco. Sono convinto che sia troppo in salute in questo momento".