Furto in casa Soualiho Meité , mentre questi si trovava in campo allo Zini per giocare Cremonese-Inter. Secondo quanto si legge su La Provincia di Cremona, il bottino che si sono assicurati i ladri, in azione verso le 18.30 di sabato scorso, è ingente: sei Rolex, prelevati dopo aver forzato le due casseforti. "Sembrerebbe che i malviventi abbiano atteso che l’atleta e i familiari uscissero di casa, probabilmente monitorandone i movimenti.

Hanno aspettato che il sole calasse per agire, poi hanno suonato il campanello per verificare che, in effetti, non ci fosse nessuno. Non avendo ricevuto alcun tipo di risposta, si sono introdotti all’interno della proprietà e dopo aver forzato una finestra laterale, sono entrati in casa", la ricostruzione fatta dai colleghi.