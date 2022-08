Primo gol con la maglia del Frosinone ieri sia per Luca Moro che per Samuele Mulattieri, che hanno timbrato il cartellino nel 3-0 che i gialloazzurri hanno rifilato al Brescia, successo che permette alla squadra di Fabio Grosso di trovarsi in testa alla classifica insieme al Cosenza a punteggio pieno. Nel dopopartita, l'ex bomber del Catania ha parlato così del nuovo compagno di reparto arrivato dall'Inter: "Sicuramente avere in squadra un altro attaccante, giovane e di livello come me è stimolante. Magari tutti e due ci rubiamo qualcosa a livello tecnico e, così facendo, potremo migliorare insieme”.