C'è anche il futuro tra i temi affrontati da Davide Frattesi a margine del Premio Bulgarelli a Bologna. Dopo l'apertura dell'ad Carnevali ad un addio (magari anche in direzione Inter), il centrocampista del Sassuolo non esclude un cambio di aria nei prossimi mesi. Seppur preferendo restare sul vago: "Adesso voglio finire bene al Sassuolo poi vedremo. Ho promesso al direttore di non parlare di mercato e voglio mantenere la parola", le parole raccolte da TMW.

Lei si sente pronto per il salto?

"Nella mia vita ho sempre fatto tutto per step, partendo dalla B per poi salire in A. Ora sono ad un buon livello, poi in estate si vedrà. Gli interessamenti fanno super piacere, sarei bugiardo a dire il contrario. Fa capire che bisogna continuare a lavorare in questo modo".

Nel caso meglio Serie A o Premier League?

"Sinceramente non ci ho pensato, la Premier è un campionato di livello importante e bisogna arrivare lì al 100%. Bisogna arrivare preparati, credo sia giusto fare un altro passaggio prima di andare lì ma nella vita come nel calciomercato non si sa mai".

Che effetto fa sapere di essere un pezzo pregiato sul mercato?

"Non pressioni, è solo un piacere. Col direttore c'è stima, quando dice certe cose è un bene. Fa piacere sapere di valere tanto, sicuramente il direttore si divertirà questa estate".