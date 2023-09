In campo nella ripresa contro la Real Sociedad, il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi analizza così a Inter TV l'1-1 arrivato oggi all'Anoeta: "È un campo che sarà difficile per tante grandi squadre. Siamo stati bravi a riprenderla e abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo non ce n'è per nessuno. C'era voglia di non perderla e di portare a casa un risultato positivo per come si era messa. La cosa fondamentale è stata la compattezza mostrata oggi, non ci siamo disuniti, abbiamo meritato di riprenderla e forse alla fine meritavamo quasi di vincerla".

Sull'Empoli: "Quando c'è il cambio di allenatore non è mai semplice, non puoi andare ad analizzare le partite precedenti. Sarà sicuramente una partita difficile, dovremo entrare in campo non come oggi ma come nel derby".