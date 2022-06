Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha parlato ad As del ritorno in campo di Christian Eriksen con il Brentford e dell'opportunità che il giocatore possa rimanere in biancorosso. "Ho chiamato Christian a dicembre, abbiamo parlato un po' della vita e gli ho chiesto se pensava di tornare a giocare a calcio al Brentford. E lui ha risposto: "La cosa divertente è che anche io ho pensato a te, potremmo fare qualcosa". Eriksen voleva partire in sicurezza con un allenatore affidabile, in Premier, a Londra - racconta Frank, che è stato allenatore del danese quando era nelle categorie giovanili - Non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe tornato a un buon livello perché sapevo che si stava sottoponendo a tutti i tipi di test e in quel senso sarebbe stato bene. Ero convinto che avrebbe giocato bene e ora spero di riuscire a tenerlo".