Ma che mercato bisogna aspettarsi dal Monza? "Sappiamo benissimo che il presidente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno scritto la storia del calcio italiano e internazionale. Sono due professionisti ambiziosi che certo non vanno in A per fare la comparsa. Presero il Monza dalla C, in tre anni sono arrivati in massima serie e questa è l'ennesima conferma delle loro potenzialità. Per quanto riguarda il prossimo campionato, la dirigenza sa perfettamente cosa dovrà fare per raggiungere gli obiettivi prefissati".