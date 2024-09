Decisamente teso il clima intorno alla Nazionale francese, coi tifosi che dopo il ko contro l'Italia sono su tutte le furie contro Kylian Mbappé e compagni. Al punto da rinfacciare pesantemente anche una semplice reaction posta da Mbappé, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé ad un post su Instagram di Moise Kean, giocatore della Fiorentina con un passato al PSG.

Reazione dettata ovviamente deriva da un buon sentimento, però alcuni commenti in risposta non hanno mancato di sottolineare questa reazione, affermando che non era molto ben vista dopo aver perso la partita contro l'Italia. Una cosa è certa, il contesto al momento è esplosivo intorno ai Bleus, che domani sera contro il Belgio dovranno assolutamente reagire.