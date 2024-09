Didier Deschamps, ct della Francia, potrebbe rimescolare le carte in fatto di convocazioni per i prossimi impegni di Nations League che cadono nel mese di ottobre, anche alla luce del rendimento altalenante mostrato dalla sua squadra contro Italia e Belgio. "Non vi dirò oggi cosa farò tra un mese, anche se sarà un po' diverso perché ci sono quattro giorni tra una partita e l'altra - ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei Blues -. Ma manterrò questo obiettivo di vedere quanti più giocatori possibile. Potrebbero tornare alcuni giocatori, non ho ancora i dati. Questa cosa può andare contro la coesione collettiva, contro i risultati, ma è quello che ho scelto".

Benjamin Pavard, uno degli esclusi di lusso in questa finestra internazionale, può sperare.