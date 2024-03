L'imbarazzo della scelta. E' la condizione in cui si trova Didier Deschamps, ct della Francia, ogni volta che deve decidere chi schierare in attacco: "Abbiamo due partite in tre giorni, dobbiamo fare in modo di coinvolgere quanti più giocatori possibile nelle due partite - le parole dell'ex tecnico della Juve in conferenza stampa -. C'è una notevole versatilità nelle posizioni con Kylian Mbappé, Kolo Muani e Marcus Thuram. È piuttosto interessante, abbiamo diverse opzioni e combinazioni. Se volete sapere chi giocherà titolare nella prima partita degli Europei, vi lascio dibattere. Per noi è una buona cosa. Un attacco a due? Avremmo dovuto farlo, con vantaggi e svantaggi. Può essere un'opzione, tutto dipende dall'equilibrio."