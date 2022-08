Francesco Fourneau, 38enne arbitro della sezione di Roma 1 designato per la gara di domani sera a San Siro tra Inter e Cremonese, dirigerà i nerazzurri per la seconda volta nella propria carriera. L'unico precedente non sorride ai nerazzurri: Fourneau aveva infatti diretto l'Inter nel ko interno contro il Sassuolo dello scorso 20 febbraio.